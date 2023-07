Dino Latini Assolto, "Finalmente Giustizia e Verità si Allineano"

"Finalmente è stata fatta chiarezza, finalmente anche la verità giudiziaria si è allineata alla realtà dei fatti: i giudici del Tribunale di Ancona mi hanno assolto dalle accuse di peculato che ormai da anni gettavano un’ingiusta ombra di dubbio sul mio operato in Regione, nonostante ogni prova documentale fornita provasse la mia assoluta trasparenza".

Così il presidente del Consiglio regionale Dino Latini sull’esito dell’inchiesta spese pazze e le assoluzioni arrivate giovedì. "Oggi quello che provo – aggiunge Dino Latini - è certamente sollievo per una sentenza che rimette le cose nella giusta prospettiva e che mi permette di guardare avanti con ancora più fiducia nella politica e nelle istituzioni.

Ho sempre creduto nel lavoro della magistratura e sono sempre stato sereno che questa assurda vicenda giudiziaria si concludesse in modo positivo. Oggi sono felice per me, così come lo sono – da uomo politico – per tutti quei cittadini, sia Osimani che marchigiani, che negli anni mi hanno dimostrato fiducia e apprezzamento.

Un pensiero speciale va anche alla mia famiglia, che in questi anni ha condiviso con me sentimenti di apprensione e incertezza.

Ringrazio inoltre i miei legali Alessandro Gamberini e Matteo Giampieri – conclude il presidente Latini -. Ora guardiamo avanti e proseguiamo nel cammino di impegno intrapreso a favore dell’intera comunità marchigiana. Perché il bene pubblico è sempre stato e sempre sarà la mia priorità".