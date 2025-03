Diocesi, è il giorno del vescovo Ricciardi

Diocesi in festa per l’arrivo, oggi, del nuovo vescovo Paolo Ricciardi. E la città di Jesi si prepara ad accoglierlo. Per permettere lo svolgimento del programma previsto dalla Diocesi, Il Comune ha apportato modifiche alla viabilità nel centro storico. In particolare, a partire dalle ore 15 e fino alle ore 21 Piazza Ghislieri sarà riservata alle persone con disabilità, Piazza Indipendenza e Piazza Spontini alle autorità ecclesiastiche provenienti dall’intera regione, l’area dell’ex Appannaggio alla sosta dei veicoli delle autorità civili, essendo attesi gli amministratori dei Comuni ricadenti nella Diocesi. Dalle ore 16 è prevista una sospensione temporanea della circolazione in Ztl Pergolesi con possibilità di ingresso per le sole persone con disabilità e per i residenti fino al Duomo. I residenti tra Piazza Federico II e Piazza Indipendenza transiteranno tramite Via del Fortino e Porta Garibaldi.

Il tutto sarà segnalato mediante apposita cartellonistica stradale. Sarà comunque presente la Polizia locale per ogni evenienza.

Per l’arrivo di monsignor Ricciardi il programma è imponente. Ricciardi arriverà al Santuario della Madonna delle Grazie alle 16 per un momento di preghiera e un incontro con i giovani. A seguire sarà accolto in piazza Pergolesi dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo, dai colleghi della Vallesina e dalle autorità. Alle 16.45 i presenti si avvieranno a piedi lungo Corso Matteotti fino a piazza Federico II per l’ingresso in Cattedrale dove, alle 17.30, si svolgerà la Santa Messa di inizio del ministero pastorale del vescovo Paolo, introdotta dall’amministratore apostolico Gerardo Rocconi e presieduta dal vescovo Ricciardi. Prima, alle 15, Ricciardi incontrerà i fedeli della parrocchia di Rosora e conoscerà il decano dei sacerdoti della Diocesi, don Giuliano Gigli: suoneranno a festa le campane recentemente restaurate grazie all’impegno del parroco e al contributo di fedeli e Istituzioni.

Tornando alla celebrazione a Jesi, sarà possibile seguirla anche con un maxischermo in piazza Federico II e al teatro Moriconi (con posti a sedere). Oggi saranno sospesi catechismo e attività nelle parrocchie per favorire la più ampia partecipazione. Non mancheranno i cori parrocchiali, mentre la banda musicale ‘G. Battista Pergolesi’, diretta dal maestro Emiliano Bastari, allieterà l’arrivo delle persone in attesa del vescovo Ricciardi. La celebrazione della Santa Messa in Duomo sarà animata dal coro diocesano diretto da Nicola Ciarimboli e accompagnato all’organo da Marco Agostinelli. In piazza Federico II sarà la comunità nigeriana di Jesi ad accogliere il vescovo con canti in lingua inglese. In Duomo riservati spazi per le persone con disabilità e per gli anziani.