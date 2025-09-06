Diocesi, trasferiti don Giovanni e don Marco

Importanti punti di riferimento per la comunità, non solo "come guide spirituali, ma anche come interlocutori attenti e partecipi nella vita sociale della città". Parole del sindaco Stefania Signorini, ieri, nel salutare don Giovanni Varagona, storico parroco della chiesa del Rosario, ora chiamato a guidare la parrocchia del Sacro Cuore a Passo Varano, e don Marco Castellani, amministratore parrocchiale di Falconata Alta e Case Unrra, nominato parroco di Santa Maria della Pace a Osimo Stazione. Gli avvicendamenti nelle parrocchie dell’Arcidiocesi di Ancona-Osimo erano stati annunciati giovedì.

Con don Giovanni, il primo cittadino ricorda la condivisione dei progetti come "il Piano freddo per l’accoglienza delle persone senza dimora, realizzato grazie alla collaborazione tra la parrocchia, l’associazionismo, l’Ambito territoriale e il Comune. Un’iniziativa che ha saputo tradurre concretamente i valori della solidarietà e della cura verso i più fragili".

Tra i momenti condivisi, gli "appuntamenti annuali per la festa dell’8 maggio, in onore della Patrona e le inaugurazioni di spazi rinnovati a servizio della città, come piazza Garibaldi, il parco Unicef e il murale sulle mura del cimitero".

Da dirigente scolastica, Signorini ha collaborato con ‘Don Giò’ "grazie a un progetto dedicato alla prevenzione del bullismo: in ogni contesto ho sempre apprezzato la sua capacità di accogliere l’altro, che si esprime con gesti concreti e parole autentiche, e la sua straordinaria attitudine al dialogo, soprattutto con i giovani, che ha saputo coinvolgere in modo efficace e sincero".

Per questo, "Falconara saluta don Giovanni con profonda gratitudine". Grande apprezzamento anche per Don Marco Castellani, arrivato a Falconara giovanissimo, ancora seminarista con un’esperienza alla parrocchia di San Giuseppe, dove in seguito è diventato vicario parrocchiale.

"Don Marco è cresciuto nella nostra comunità – dice Signorini – e ha portato tante innovazioni. Divenuto responsabile di due parrocchie, ha spronato i fedeli a vivere in un clima di comunità più ampio, stimolando il dialogo e la condivisione tra le realtà parrocchiali".

Direzione che, in un certo senso, ha anticipato la decisione dell’Arcidiocesi di costituire una unità pastorale per le parrocchie di San Giuseppe, Rosario, Falconara Alta e Santa Maria Goretti.

Il sindaco sottolinea anche l’impulso dato all’attività dell’oratorio: "L’ha inteso come una casa aperta a tutti, in cui ha invitato i fedeli a condividere momenti della quotidianità per essere vicini l’uno all’altro". Tra i ricordi, "l’inaugurazione di piazza Mondaini e del Balcone del Golfo".

Giacomo Giampieri