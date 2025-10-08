Dipasquale firma anche la regia:: "Impossibile fare di più del già fatto. Ecco perché noi abbiamo ‘tolto’"

"Una stagione importante, accompagnata da diverse attività ‘preliminari’ che hanno coinvolto pubblico, scuole e giovani". Così l’assessore alla cultura Marta Paraventi apre la conferenza stampa di presentazione del nuovo cartellone lirico delle Muse. Il riferimento è a "Tutti all’Opera!", ricco programma fatto di incontri, dirette Facebook, la consueta guida all’opera e una mostra. E, ricorda il presidente della Fondazione Teatro delle Muse Andrea Zampini, l’anteprima giovani, "iniziativa a cui tengo tantissimo, anche perché è un investimento verso il futuro". Zampini sottolinea il "rinnovato rapporto di collaborazione con Marche Teatro, che proseguirà in futuro". Un rapporto che quest’anno si concretizza in modo particolare grazie al ‘doppio ruolo’ di Giuseppe Dipasquale, direttore di Marche Teatro e regista di questo atteso ‘Trovatore’, il quale parla di "osmosi tra Fondazione Muse e Marche Teatro". Riguardo al suo approccio al capolavoro verdiano Dipasquale spiega che "per un regista il Trovatore è un problema. Cosa fare di più rispetto a quello che è già stato fatto? Per questo noi abbiamo ‘tolto’. Quello che c’è di immenso in quest’opera è la musica. Ho creduto poco nel libretto. La storia è importante, ma il meccanismo teatrale risiede più nella musica che nella storia". Dipasquale aggiunge di aver ‘tolto’ anche ogni eccesso di realismo, ma senza scadere in alcun "finto modernismo": "Portiamo le vicende personali dei personaggi al pubblico che oggi, nel 2025, ascolta il Trovatore".

Nell’allestimento traspare "un senso di desolazione e di morte fondato sulle nostre emozioni primarie. E come se il ‘primitivo’ bussasse alla porta dell’uomo contemporaneo". E’ un ‘memento mori’ che non può non riferirsi anche alle guerre in corso. Ne sa qualcosa il direttore Andriy Yurkevych, nato in Ucraina, anche se da ben 23 anni vive nelle Marche. "Ad Ancona mi sento come a casa", dice, per poi spiegare: "Amo usare le voci sempre in modo belcantistico, sfruttandone tutte le sfumature e possibilità. La voce è il più perfetto strumento musicale".

r. m.