Dipendenze, arriva l’unità di strada

Il Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche di Senigallia, dell’Azienda Sanitaria Territoriale Ancona, in collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale 8 e con l’impresa sociale Polo9, ha attivato una "Unità di strada" che sarà presente ad agosto nei principali punti di ritrovo frequentati dai giovani. La postazione sarà operativa stasera sul lungomare Dante Alighieri dalle ore 22.00 alle 3.00, sabato 19 agosto presso la discoteca "Mamamia" dalle ore 24.00 alle 5.00 e martedì 22 agosto di nuovo sul Lungomare Dante Alighieri dalle ore 22.00 alle 3.00 con due operatori Polo9: Giulia Bertoletti e Boubacar Mahamat Affaguis. L’ obiettivo è quello di informare i giovani e la cittadinanza riguardo al consumo di alcol e sostanze attraverso la distribuzione di materiale informativo, alcol test, promuovere uno stile di vita sano e fornire assistenza primaria a coloro che versano in stato alterato a causa dell’ abuso di alcool e sostanze. "Le attività sono orientate principalmente ad azioni di informazione, ascolto e riduzione del rischio e del danno e rientrano tra le azioni previste in questo ambito dal Stdp (Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche) di Senigallia -spiegano gli operatori- e si configurano come una unità mobile a bassa soglia, attiva sul territorio di riferimento nei luoghi sensibili e a rischio".