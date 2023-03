Dipendenze e cyber-bullismo, studenti a lezione con la polizia

"Educhiamo insieme alla legalità": la Polizia di Stato incontra gli studenti della scuola secondaria di primo grado i quali per un giorno vivono anche la scena del crimine. Venerdì è toccato alla Giovanni Paolo II dell’istituto comprensivo Aldo Moro di Fabriano, un’iniziativa del dirigente del commissariato Gerarda La Sala. Il progetto, realizzato con la collaborazione dell’ufficio scolastico regionale, è rivolto agli studenti di tutti gli istituti scolastici della provincia nonché alle famiglie degli studenti "allo scopo di accrescere la sensibilità e la cultura sui temi del bullismo, del cyber-bullismo e sulle dipendenze giovanili (da social, giochi on-line, sostanze alcoliche e stupefacenti) in un’ottica di prevenzione e repressione". Il progetto sta proseguendo con un ricco calendario che vede in programma ben 16 incontri con tutte le scuole primarie e secondarie di Fabriano che hanno aderito. Venerdì numerose sono state le domande poste dagli studenti sia per conoscere fenomeni che possono riguardarli più da vicino, come bullismo e del cyberbullismo, sia per scoprire il mondo e l’attività della Polizia. Proprio per avvicinare i giovani al mondo della polizia, a conclusione dell’incontro, è stata data loro la possibilità di "toccarla con mano": con l’ausilio dell’operatore di polizia scientifica del commissariato vice ispettore Andrea Marini, i ragazzi e le ragazze hanno imparato in che modo si rilevano le impronte digitali o dattiloscopiche sulla scena del crimine. In regalo dai poliziotti i ragazzi hanno ricevuto il "cartellino personale" delle proprie impronte digitali.