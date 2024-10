"Dipingere questo luogo ha un grande valore"

"Dipingere qui ha ancora più valore. Sono falconarese da generazioni e all’interno c’è la tomba della mia famiglia. Sono davvero emozionato". Volge lo sguardo verso quelle mura perimetrali del cimitero Run, al secolo Giacomo Bufarini e, parlando col Carlino, si mostra particolarmente orgoglioso nell’iniziare a valorizzare il sito votato alla spiritualità. Ieri sono partite le operazioni e il noto writer realizzerà l’opera ‘Il flusso’, nell’ambito del progetto ‘DecoriAmo Falconara’, che trasforma le aree urbane della città in gallerie d’arte a cielo aperto. Nel caso del cimitero, Run dipingerà farfalle, fiori e sfondi colorati che doneranno nuove suggestioni al luogo di culto. Il bozzetto è firmato dagli studenti della Poliarte di Ancona ed è stato il preferito dai cittadini che, nel corso dell’estate, hanno partecipato a un sondaggio al Centro Pergoli.

Il progetto, sostenuto da un contributo di 15mila euro di fondi del Consiglio regionale nella disponibilità della consigliera Lindita Elezi, è stato portato avanti dalla Pro loco Pionieri di Rocca Mare che lo ha cofinanziato, con il sostegno della Pro loco Falconamare e in collaborazione con il Comune. In occasione dell’avvio della performance di Run è stata organizzata una presentazione, cui hanno preso parte anche le autorità comunali, i rappresentanti della Poliarte e quelli delle Pro loco come Ivo Piccinini, Carlo Rossi e Daniela Renzulli.

L’idea di abbellire le mura del cimitero è nata due anni fa su iniziativa di Piccinini, che ha poi coinvolto Rossi e di conseguenza le due Pro loco falconaresi. È seguito il contatto, tramite l’imprenditore Stefano Copparoni, con la consigliera regionale Elezi che ha portato alla realizzazione dell’opera. Per la Poliarte era presente Sergio Giantomassi, coordinatore del corso Grafica e web design, mentre l’elaborazione dei bozzetti è stata seguita dal docente Marco Astracedi e la comunicazione esterna da Raffaele Giorgetti.

Da oggi e fino al 23 ottobre, data prevista per il completamento dell’opera, la realizzazione dei grandi murales si trasformerà in un evento, perché permetterà ai cittadini di assistere in diretta al lavoro di Run. L’inaugurazione è prevista per il 26 ottobre. "Un posto sacro, speciale – ha aggiunto Run in riferimento al cimitero –. Conosco questa zona da quando ero bambino perché abitavo a poca distanza e nelle campagne attorno al cimitero ci sono cresciuto. È un’occasione speciale anche perché in questo caso sono un artigiano, ossia riproduco il lavoro di altri artisti che sono i ragazzi di Poliarte, futuri colleghi. Questo ruolo di artigiano è fonte di grande orgoglio perché vengo da una famiglia di artigiani. Il lavoro verrà realizzato nel giro di dieci giorni, sarà qui per tantissimi anni".

Nella sua Falconara, dove sono già presenti opere in centro e alla scuola Ferraris. Tra gli ultimi lavori, i murales della galleria del Risorgimento ad Ancona.

Giacomo Giampieri