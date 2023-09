Diploma alla famiglia di Senigallia per ricordare Emma Fabini

Un diploma simbolico, ma altrettanto importante è quello che il Liceo Classico Perticari consegnerà ai genitori di Emma Fabini, una delle sei vittime della strage della Lanterna Azzurra, sabato, giorno del suo 19esimo compleanno.

Sarà il giorno in cui la famiglia, le autorità cittadine, la scuola e tutti i suoi amici la ricorderanno con immenso e profondo affetto. Ma sarà anche il giorno in cui verranno premiati i ragazzi meritevoli, che hanno partecipato al Concorso letterario, "Emma, il ricordo salvato", giunto alla sua terza edizione e promosso dall’Associazione "Gli Amici di Emma" in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Senigallia Marchetti e il Liceo Classico Statale "Giulio Perticari" di Senigallia.

La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato, dalle 10 alle 12, al Teatro ‘La Fenice’ dove saranno consegnati i premi ai vincitori e anche una pubblicazione che comprende i migliori racconti selezionati.