Direttore di banca detective Incastra la rom che voleva prosciugare un anziano

di Marina Verdenelli

Va al cimitero a portare i fiori nella tomba della moglie, morta da appena un mese, e gli rubano il borsello dall’auto con dentro 600 euro e la carta di credito. Vittima un anziano che aveva subito fatto bloccare la carta. Per quel furto, avvenuto il 14 marzo del 2019, al parcheggio del cimitero di Tavernelle, sono state individuate due donne, di origine rom, che il tribunale di Ancona ieri ha condannato: una per furto aggravato, che ha preso 3 anni, e l’altra per indebito utilizzo della carta, che ha preso un anno. Entrambe le imputate, la prima ha 48 anni e la seconda 30 anni, residenti in un campo rom di Jesi, sono finite a processo per tutti e due i reati. A loro erano arrivati i poliziotti della squadra mobile dorica che hanno fatto le indagini. Fondamentale era stata, stando alla ricostruzione che è stata fatta ieri in aula, davanti alla giudice Francesca Grassi, da uno degli agenti che ha partecipato all’indagine, la prontezza di un direttore di banca della Baraccola che aveva notato una donna allo sportello bancomat della sua filiale, che per prelevare si era presentata con un cappuccio in testa e dei fogliettini in mano. Il prelievo non era andato a buon fine perché la carta era stata già bloccata dall’anziano, un 81enne anconetano. Il direttore era uscito per chiedere alla donna cosa stava succedendo la questa si era subito dileguata. Il direttore però aveva fotografato l’auto a bordo della quale si era allontanata, una Fiat Panda. Lo stesso modello di vettura era stato notato dall’anziano quando, ritornando alla sua auto, lasciata al parcheggio del camposanto, aveva trovato il vetro della portiera destra rotto e il borsello che aveva nascosto sotto il sedile sparito. Il denaro custodito all’interno, 600 euro, era per fare un regalo alle nipoti. L’81enne si era guardato attorno dopo aver visto di essere stato derubato e aveva visto la Fiat Panda con una donna all’interno. Cercando la vettura segnalata la polizia era riuscita a fermarla dopo 15 giorni, sempre nelle vicinanze del cimitero. A bordo c’erano le due donne finite imputate. Dalle foto segnaletiche fatte vedere all’anziano e dai filmati delle telecamere della banca sarebbero state riconosciute le due ladre per le quali era scattata la denuncia culminata nel processo. Le due rom erano difese dagli avvocati Chiara Carioli e Davide Gatti. Stando alle difese non c’erano abbastanza prove per incriminarle. Uscite le motivazioni è già scontato un ricorso in appello.