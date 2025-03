"Direttore generale e tavolo tecnico"

Sarà presentato a breve il bando per individuare il direttore generale: così Conerobus si prepara allo scatto finale in vista della gara del 2026 per i contratti di servizio del trasporto pubblico locale: "Cerchiamo una figura di elevato spessore, apicale e professionale, in grado di dare forma e sostanza ai nostri indirizzi politici e alle decisioni del Cd’A". Così l’assessore con delega alla partecipata Conerobus, Giovanni Zinni, a proposito della novità annunciata la settimana scorsa, ossia la nomina di un manager di livello che però non andrà a sostituire né il presidente, Italo D’Angelo, né tanto meno l’amministratore delegato Giorgio Luzi, così come nessuno dei membri del Cd’A (il vicepresidente Marcello Pesaresi, Manuela Matteucci e Arduino Tassi).

"Serve un investimento simile per aumentare la qualità per costruire un piano industriale in grado di far ripartire l’azienda. Non si tratta di soldi buttati e di un doppione" ha aggiunto Zinni in risposta a Susanna Dini (Pd) che poi è passato ad analizzare il testo di un’altra interrogazione da parte della minoranza. A porla è stato il consigliere Dem Giacomo Petrelli, preoccupato dall’imminente stagione estiva dopo quanto accaduto lo stesso periodo dello scorso anno, quando Conerobus fu costretta a tagliare un rilevante numero di corse giornaliere dalle linee ‘classiche’ per poter garantire gli altri servizi stagionali, come ad esempio la navetta per Portonovo. Petrelli ha chiesto a Zinni se l’azienda e il Comune intendono pianificare un piano assunzioni: "Nessuna assunzione, sarebbe molto difficile farle in un momento così delicato. Le uniche assunzioni che possiamo garantire sono quelle per la copertura dei turn-over, di cui già ci sono le graduatorie. Cosa fare? Riuniremo tutti attorno a un ‘Tavolo tecnico’ – ha risposto l’assessore Zinni rispolverando la panacea di tutti i mali – in cui sarà necessario fare un lavoro di cesello. Ognuno dovrà fare la sua parte, remare a favore e non contro e assumersi le proprie responsabilità. Dalla difficile situazione si esce solo se siamo tutti insieme, per questo al tavolo siederanno tutti, compresi sindacati e Rsu. Le soluzioni tecniche per garantire la copertura dei servizi, delle corse e delle linee dovranno uscire da lì. E ai sindacati suggerisco di leggere bene il Pums e non di considerarlo un libro dei sogni". Petrelli ha attaccato Zinni e la giunta sul provvedimento, chiamando ‘bugie’ chi sostiene che la vecchia giunta abbia lasciato buchi di bilancio nell’azienda.

p.cu.