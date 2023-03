"Direttori generali delle Ast, conflitto d’interessi nella commissione"

Direttori generali delle nuove Ast, il Pd all’attacco sui componenti della Commissione regionale. Uno in particolare: "Nonostante la norma statale parli chiaro – scrivono i Dem nel testo di un’interrogazione che vede come primo firmatario Antonio Mastrovincenzo, depositata nei giorni scorsi che verrà discussa probabilmente subito dopo Pasqua – abbiamo alcuni dubbi sul rispetto delle regole. In particolare su due punti specifici: l’assenza di un conflitto d’interessi dei candidati e il fatto che quel nome sia stato indicato dalla comunità scientifica. Su questo punto, intanto, possiamo dire che il candidato espresso dalla Regione, per la precisione dallo stesso presidente della giunta, Francesco Acquaroli, sembrerebbe che non ci siano i criteri sufficienti per un’indicazione da parte di un’autorità scientifica indipendente. Non ne abbiamo la certezza, qui sta il senso di questa interrogazione. Sul primo punto, ossia sul conflitto d’interessi, al contrario parlano le carte. Il nome in questione risulterebbe andato in quiescenza, in realtà ha un rapporto di lavoro diretto all’interno della galassia sanitaria marchigiana. Tenuto conto che si parla di commissioni che dovrebbero nominare i gestori futuri della sanità regionale, forse il suo ruolo non è poi così compatibile con le regole in campo. Per questo chiediamo di conoscere se siano stati rispettati realmente i requisiti della normativa statale sulla nomina dei componenti della Commissione regionale per la valutazione dei candidati all’incarico di Direttore generale delle cinque Aziende sanitarie territoriali (Ast, ndr.)".

L’interrogazione a risposta orale è stata presentata e firmata da tutto il gruppo consiliare del Partito Democratico presente nell’Assemblea legislativa ed è indirizzata al presidente della giunta Acquaroli.