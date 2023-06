Direttrice Perugia-Ancona, sopralluogo del ministro Salvini

Saranno completati tra due anni, nella primavera del 2025, i lavori nel cantiere che costituisce il tassello finale per completare la direttrice Perugia-Ancona nel territorio umbro. Per arrivare così alla doppia carreggiata visto che quella attualmente in funzione a doppio senso di circolazione è aperta dal 2016 e velocizzare anche i collegamenti tra la città della carta e Perugia e viceversa. Ieri mattina si è tenuto un sopralluogo tecnico sulla strada statale 318 di Valfabbrica, alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. "Stiamo correndo – ha annunciato il ministro Salvini – per sbloccare, per progettare e finanziare soprattutto in centro Italia. Territori straordinari e terre all’avanguardia ma c’è bisogno di viaggiare in maniera più veloce e più sicura. Quindi strade, autostrade e ferrovie (sull’Umbria stiamo lavorando anche sul tema alta velocità). Ho preso l’impegno di tornare a inaugurare questa strada". I lavori che si stanno realizzando comprendono due gallerie: oltre all’opera principale lunga mille e 500 metri dove si sta scavando su entrambi i fronti, lato Ancona e lato Perugia, c’è anche l’altro tunnel Picchiarella di 870 metri.