"Direzione Domani mi è vicina Una comunità che guarda al futuro"

"Direzione Domani è una lista in cui mi rispecchio molto. Al suo interno un’eterogeneità di persone che mi sono vicine e che vogliono creare una comunità che guarda al futuro". Con queste parole Stefania Signorini, ieri mattina, ha presentato la sua terza lista civica in vista delle Amministrative del 14 e 15 maggio. Direzione Domani, nata nel 2018 e capace di eleggere subito un rappresentante in Consiglio comunale (Caterina Serpilli, poi sostituita a metà mandato da Ivano Astolfi, ndr), presenta 15 volti noti in città (il 16esimo per chiudere la lista arriverà a breve), otto uomini e sette donne. Spiccano Ilenia Orologio, titolare dell’omonima pasticceria, con un passato da consigliere ma anche conosciuta nel mondo dell’associazionismo, e Walter Principi, 39 anni in Municipio da dipendente: "Conosco Falconara da cima a fondo – le sue parole –. Non è stata una scelta semplice, ma ho pensato che Stefania Signorini abbia la mia stessa visione di città e così scendo in campo". Quindi Sabrina Gemmati, presidente dell’associazione Koinè; Chiara Borocci, psicologa e psicoterapeuta; Antonello Agostinelli, unico "superstite" della vecchia lista tra volontariato e associazionismo; Maria Chiara Fagioli, che ha un’azienda di arredamenti su misura; Tonino Valeri, perito di infortunistica stradale; Gianluca Ughi, titolare del Caffé al Castello di Castelferretti; Luisa Moroni, ex dirigente amministrativa del liceo Cambi. Forte la quota giovani con Matteo Maculan, dottore in Giurisprudenza, Giulia Mari, studentessa universitaria, Leonardo Zappi, agronomo, e Filippo Gabrielli, presidente dell’Acli Castelferretti. Due sorprese dal terzo settore: Ondina Ghergut, insegnante di religione e responsabile della Caritas di Sant’Antonio (candidata nel centrosinistra cinque anni fa) e Yaroslav Khanyk, referente della Comunità ucraina delle Marche, tra i primi a organizzare le raccolte umanitarie per i suoi connazionali dopo l’aggressione russa e proprio da Falconara: "Vivo qui da 20 anni. Stefania ci ha aiutati molto da quando è scoppiata la guerra e io voglio corrispondere quell’aiuto con il mio impegno". L’idea che accomuna tutti: correre forte per "confermare la buona amministrazione che ha risollevato la città e quindi Stefania Signorini sindaco".

Giacomo Giampieri