Direzione Lavori pubblici al posto dell’ex Pergolesi

Le sezioni traffico e frana dentro l’ex auditorium di via Zappata dove fino ad alcuni anni fa era attivo l’istituto musicale Pergolesi. Finita quella storia, tra mille polemiche, vicissitudini e rimpianti per i cultori della bella musica, l’amministrazione comunale si appresta a concludere l’opera di unificazione dei molteplici settori che compongono la Direzione Lavori Pubblici guidata dall’assessore Stefano Tombolini e dal suo primo dirigente, Stefano Capannelli. Un percorso iniziato nel 2019 con la vecchia amministrazione che poi ha subìto un’ulteriore spinta con quella attuale.

Ieri il Carlino ha potuto effettuare un sopralluogo all’interno dell’intera struttura di via Zappata, proprio all’angolo con corso Mazzini con vista sulla splendida Fontana del Calamo. Un sopralluogo che ha avuto il suo culmine con la presa di visione dell’ex auditorium, l’ambiente che per decenni ha visto le performance dei musicisti durante le fasi didattiche di apprendimento. L’edificio si trova all’interno del plesso e di un’area attigua occupata dal comando regionale della Guardia di finanza: "Finalmente stiamo ultimando i lavori per portare tutte le aree all’interno della stessa sede – raccontano al Carlino l’assessore Tombolini e il dirigente Capannelli durante il sopralluogo – operativamente parlando è tutta un’altra cosa. Non aveva senso tenere le diverse sezioni sparse in varie sedi, da via Trieste (il sito della Fondazione Albertini, ndr) a Palazzo degli Anziani e piazza Cavour. Ogni volta per coordinarsi era complicato, così quando avevamo degli incontri, delle visite, quando anche sotto il profilo della rappresentanza. Adesso la sede, quando i lavori all’Auditorium saranno completati, sarà interamente occupata da tutto il personale della Direzione Lavori Pubblici, 50 persone. In questo modo abbiamo liberato gli uffici nelle varie sedi, tutti locali di proprietà come la direzione attuale, patrimonio da valorizzare per l’amministrazione".

Dentro la sede di via Zappata trovano dunque posto una serie di aree operative: edilizia pubblica, strade, centro storico, beni culturali, edilizia sportiva, cimiteri; quando l’Auditorium sarà a disposizione si trasferiranno al suo interno gli uffici frana e traffico. A tal proposito l’intervento di recupero è passato in giunta, è stato finanziato con un mutuo e costerà 200mila euro: "Recuperiamo un’area importante – spiega la Rup, responsabile unica del procedimento, Emma Barchiesi – Uffici, una sala riunioni, sistemeremo il bagno esterno e metteremo ordine. Strumenti e altro materiale legato all’istituto musicale? No, qui non è stato lasciato nulla di tutto ciò. Quanto lasciato verrà recuperato e repertato". Così come i suggestivi poster incorniciati lungo scale e corridoi della struttura che ricordano concerti ed eventi musicali del secolo scorso.