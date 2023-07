Direzione Pd "agitata" "Bomprezzi nega il dialogo"

Il Pd continua a perdere le elezioni, anche nelle Marche, pur restando il primo partito, e a litigare. Insomma, nulla di nuovo nel centrosinistra dove la tanto attesa ventata di svolta portata dalla nuova segretaria Elly Schlein non c’è ancora stata. La Direzione regionale Dem di ieri ad Ancona ha visto una profonda spaccatura, come del resto in tutti gli ambiti del territoriali, a partire da Ancona dove le fazioni in campo si ostinano a non trovarsi d’accordo su nulla.

A sollevare un polverone ci hanno pensato i tesserati del Pd Marche che avevano sostenuto Michela Bellomaria al congresso regionale di fine febbraio che aveva visto prevalere la candidatura di Chantal Bomprezzi. Un duro attacco e soprattutto una pesante accusa alla direzione regionale del partito: "Bomprezzi nega la discussione. Lo scontro è andato in scena questa mattina (ieri, ndr.) _ attaccano quelli del coordinamento di Bellomaria _ nel corso della direzione regionale che si è svolta ad Ancona. Una direzione in cui è stato impedito il dibattito in merito alla relazione della segretaria che non ha evitato toni aggressivi e di rimprovero anche nei confronti del gruppo consiliare regionale. Non è stata data la possibilità di intervenire, azzerando il necessario e democratico confronto, non solo alla maggioranza dei consiglieri regionali, ma anche ai tanti componenti e tesserati che si erano iscritti a parlare. Inaccettabile, poi, la dichiarazione del coordinatore della segreteria che ha affermato che la porta del partito è aperta, non per entrare, ma per far uscire chi non condivide la linea". I tesserati dell’area Bellomaria puntano il dito anche sul mancato accoglimento di diverse proposte della stessa candidata alla direzione regionale, tra le altre quella che chiedeva di fare un’analisi del voto delle amministrative e di stornare una quota dei contributi versati dai consiglieri regionali ai circoli del territorio. "Un atteggiamento rigido di chiusura e non democratico _ aggiungono i membri della fazione alternativa a quella della Bomprezzi _, in una riunione in cui erano emersi spunti interessanti, da Ceriscioli a Bora, Verducci, Brisighelli, che avrebbero potuto arricchire la discussione in ottica costruttiva rispetto ad una relazione della Segretaria che poteva essere veramente inclusiva anziché statica e blindata". Chantal Bomprezzi prima ha confermato la presenza del Pd alla manifestazione sulla sanità pubblica organizzata dai sindacati per sabato prossimo ad Ancona e sulla Direzione di ieri ha minimizzato le polemiche: "Un incontro molto significativo _ ha detto Bomprezzi _, importante per individuare eventuali errori commessi e fare in modo che non si ripetano nella prossima tornata elettorale. Il Pd resta comunque il primo partito delle Marche col 21%".