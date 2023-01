"Dirsi la verità per salvare le coppie"

La stagione del Teatro delle Muse di Ancona riprende il suo cammino nel nuovo anno con un classico del secondo Novecento: ‘Chi ha paura di Virginia Woolf?’ di Edward Albee, in scena da domani (ore 20.45) a domenica con la regia di Antonio Latella, che dirige un cast formato da Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Ludovico Fededegni e Paola Giannini. Venerdì (ore 19.45, ingresso libero) al Cinemuse, nel ridotto del teatro, sarà proiettato il docufilm (durata 30 minuti) di Lucio Fiorentino ‘Occhi verdi come i miei’, che racconta l’allestimento dello spettacolo avvenuto in piena pandemia, dalla lettura a tavolino fino alla messa in scena, con annessa un’intervista al regista Antonio Latella.

‘Chi ha paura di Virginia Woolf?’, che debuttò a Broadway nel 1962, è ancora oggi un dramma che conquista il pubblico di mezzo mondo, e il film omonimo di Mike Nichols che ne è stato tratto, con Richard Burton ed Elizabeth Taylor, è diventato un classico del cinema.

Marchioni, chi è il ‘suo’ George, uomo di mezza età alle prese con un bilancio esistenziale non proprio all’altezza di quelle che erano le sue ambizioni?

"E’ un insegnante di storia che sente di aver fallito dal punto di vista professionale: non ha fatto carriera e non ha realizzato il suo sogno di diventare scrittore. Alla fine scopriremo che non ha avuto neanche figli. Vive un rapporto di coppia in cui è apparentemente succube della moglie".

Apparentemente?

"Mano a mano che il gioco al massacro tra loro due procede è lui che conduce il gioco. Un gioco complesso, fatto di equilibri precari, in cui anche George è carnefice. Dice le peggiori verità alla moglie. Ma nonostante tutto ciò quella che va in scena è una storia d’amore".

Anche per questo è inevitabile identificarsi nei personaggi?

"La partecipazione del pubblico è meravigliosa. Questo perché i temi affrontati da Edward Albee sono molti, oltre all’amore: l’età che avanza, l’analisi di ciò che si è riusciti, o non si è riusciti, a fare nella vita, la maternità e la paternità, l’impotenza sessuale, l’alcolismo".

Martha, la moglie, è un osso duro. Non proprio una persona ‘convenzionale’.

"Albee distrugge la visione della donna borghese, monogama, che non trasgredisce, e non tradisce, mai. E’ un’alcolizzata, e, si lascia intendere, ninfomane. Ma al di là di questo il dramma è una di quelle opere ‘eterne’ che continuano a parlarci di cose, di dinamiche anch’esse, appunto, eterne".

Niente ‘messaggi’ espliciti, però. O sì?

"Potremmo parlare di un ‘invito’: dobbiamo dirci la verità, in tutti i modi possibili, anche a costo di farci male. Perché la verità fa male. In un normale rapporto di coppia non è facile dirsela. Ma dobbiamo farlo, se vogliamo mantenerlo vivo".

Il film di Nichols le ha fornito qualche ‘suggerimento’?

"Assolutamente no, anche se è un film meraviglioso con due interpreti straordinari. Tra l’altro fu girato durante il maccartismo, è molti dei temi presenti nel testo non sono stati affrontati".

Il suo ruolo è molto ‘forte’. C’è il rischio di esagerare, di calcare troppo la mano?

"Tutti i grandi ruoli comportano questo rischio. L’importante è trovare il giusto equilibrio. Cosa non sempre facile".

Raimondo Montesi