Disabili, educazione e sport: "Parola d’ordine integrazione"

Diventa realtà il progetto educativo-sportivo per bambini e ragazzi diversamente abili dai 6 anni. Si tratta di un’iniziativa promossa da Osimo Stazione Conero Dribbling con Union Picena club. "Giocare insieme per crescere e migliorare le proprie abilità relazionali e sportive – dice il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Paola Andreoni - Il progetto è stato esteso ai Comuni dell’ambito sociale territoriale XIII di cui Osimo è capofila. In queste ore un incontro per la presentazione del progetto stesso ai Comuni e ai rappresentanti degli istituti comprensivi del territorio. Le scuole diffonderanno questa ottima opportunità alle famiglie interessate affinché i propri figli possano partecipare. Il progetto prenderà avvio verso la metà di marzo proprio nella struttura sportiva di Osimo Stazione. Un ringraziamento alla Conero Dribbling per aver accettato la realizzazione di questo progetto e all’Union Picena per averlo ideato".