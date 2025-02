Disabili gravi, arrivano gli aiuti alle famiglie

"Entro i primi giorni di aprile le risorse per le famiglie con figli affetti da forme di disabilità gravissima verranno integrati". Una buona notizia quella diffusa ieri dall’assessore comunale ai servizi sociali, Manuela Caucci, dopo il paventato taglio dei contributi e i ritardi nelle erogazioni. I problemi per il settore disabilità del comune sono iniziati a settembre e nel corso del tempo ne sono stati inanellati altri, compreso l’addio a fine 2024 della referente dell’area, Loredana Valentini, passata a un incarico in Regione. Proprio l’ente regionale doveva erogare i fondi per le disabilità gravissime e lo aveva fatto solo in parte: "Oltre ai fondi ricevuti lo scorso anno, pari a 718mila euro – ha detto l’assessore Caucci rispondendo a un’interrogazione di Silvia Fattorini (Ancona Protagonista per Silvetti) – a breve la Regione erogherà il resto della somma, oltre 200mila euro. Gli uffici stanno predisponendo gli atti amministrativi propedeutici all’invio delle somme alle famiglie destinatarie. Posso affermare ufficialmente che i fondi saranno regolarizzati, al pari di quanto erogato nel 2024, entro inizio aprile". La direzione dei servizi sociali sta affrontando nel complesso una radicale modifica nella pianta organica dirigenziale. Presto se ne andrà la dirigente, Claudia Giammarchi, che ha chiesto il trasferimento in Veneto e che dovrà essere sostituita attraverso un bando. Al posto della Valentini è stata nominata Rita Venturini, già presente nell’organico dell’assessorato: "Il ritardo delle procedure è dettato proprio dalla necessità di rivedere l’organizzazione del settore disabilità, ma presto sarà tutto a regime" ha concluso la Caucci.