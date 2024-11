La rabbia delle famiglie: “Ci vuole più rispetto per chi ha figli gravi. Noi, tra dolore e caos”

Ancona, 22 novembre 2024 – Ritardi, complicazioni, burocrazia, gravi mancanze sotto l’aspetto comunicativo. Non deve essere facile per una famiglia con a carico un ragazzino disabile grave o gravissimo pensare a tutto. La vita spesso diventa un calvario e ci vuole un surplus di amore per gestire situazioni umane drammatiche. Una delle madri più battagliere in questo senso è Simona Fiori. Suo figlio Mattia, 17 anni, deve essere seguito con la massima attenzione: “Io sono una di quelle che rompe di più le scatole, che si informa e chiede a chi di dovere tutte le spiegazioni possibili. Non tutte sono come me – spiega la Fiori – Nei confronti delle famiglie con un bambino disabile ci vuole più attenzione, delicatezza e pazienza. L’altra sera ho seguito la seduta della commissione da casa, avevo deciso di andare in presenza poi non me la sono sentita. Temevo che avrei reagito male e questa cosa non mi piace, ma quando ho sentito alcune frasi da parte dei responsabili dell’assessorato e il modo con cui si erano rivolte a una mamma come me presente in sala mi sono inalberata. Lei, come altre, potevano avere torto o ragione, ma un genitore non si liquida così”.

Torniamo sul tema emerso in questo inizio anno, ossia la confusione ingenerata dalle modifiche del sistema: “Le cose fino all’anno scorso hanno sempre funzionato bene – aggiunge Simona Fiori – e in maniera semplice per le famiglie. A fine estate, giorno prima o giorno dopo, l’assistente sociale delle singole famiglie presentava i moduli e la cosa andava in automatico. Quei moduli stavolta non ci sono stati dati. Quest’anno a causa delle modifiche introdotte dalla legge di cui però non siamo stati informati a fondo. L’assessorato sostiene che il servizio è stato erogato per tutti, o quasi, entro un mese dalla domanda. A me personalmente le ore di educativa domiciliare pomeridiana, appena 4, mi sono state concesse il 25 settembre, ma solo perché, ripeto, sono una che rompe le scatole”.

In commissione è emerso che le famiglie da ‘sistemare’ per avere gli educatori a casa erano 6, poi l’assessore Caucci afferma che tutte sono state soddisfatte, tranne chi non ha richiesto proprio il servizio. Altro annuncio il fatto che le ore perse in questo inizio di anno scolastico verranno recuperate dagli educatori entro la fine dell’anno, ossia delle famose 48 settimane: “C’è stata confusione tra Comune e Ast 2, figuriamoci nella testa delle famiglie – sostiene la madre di Mattia – Ad esempio non abbiamo mai capito il perché dei tempi così lunghi, chi era responsabile di stilare i Pai, il Comune o l’azienda sanitaria. Abbiamo assistito a rimpalli di responsabilità tra enti. È vero, il Comune parla dei vari progetti alternativi o aggiuntivi all’educativa domiciliare, ma noi dei progetti abbiamo la testa piena. Stare dietro a tutto è davvero difficile, forse da fuori questa cosa non si vede, ma vi assicuro che è così. Le posso dire che personalmente per Mattia c’è poco o nulla a livello progettuale e tirare avanti così è sempre più difficile”.