Disabilità, domani l’incontro con suor. Veronica Donatello

Tre proposte aperte alla cittadinanza in una settimana ricca di stimoli e contenuti. La diocesi di Senigallia, nelle sue diverse articolazioni, ha messo a calendario appuntamenti interessanti e utili per focalizzare altrettanti temi di cittadinanza vissuta e comunità a misura di tutti. Ecco una sintesi delle iniziative, aperte e ad ingresso libero. Mercoledì 19 febbraio, ore 21 incontro con suor Veronica Donatello "Le persone con disabilità: risorsa e sfida per il bene comune" La Diocesi di Senigallia ospita Suor Veronica Donatello, responsabile del servizio per la Pastorale delle persone con disabilità della Chiesa italiana. E si lascia accompagnare dalla sua esperienza e competenza per chiederle di aiutarci a coltivare nelle nostre comunità una cultura che guardi alla disabilità L’appuntamento per tutti al Teatro Portone, mercoledì alle 21.