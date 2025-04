"Disagi al Centro dialisi, ecco la verità"

Dopo la lamentata carenza di infermieri al Centro Dialisi dell’ospedale di Torrette da parte dell’Aned, l’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche chiarisce: "La dotazione di personale infermieristico del Servizio di Dialisi dell’Aoum è al completo. Le assenze che, in questo periodo, si sono verificate per varie ragioni (gravidanze, prescrizioni, lunghe malattie), sono state coperte con personale a tempo indeterminato mediante procedure di mobilità interna". Unità infermieristiche reperite con un bando che, una volta rientrate le unità ora fuori servizio, rimarranno "nella pianta organica del reparto". L’Azienda ricorda anche "l’immissione di ulteriore personale infermieristico", come previsto con il piano del fabbisogno di quest’anno, in fase di approvazione da parte della Regione. Sui servizi, dal Regionale sottolineano che è stata creata "una rete interaziendale tra le aziende che insistono nella provincia di Ancona (Aoum, Inrca e Ast 2) che consente di trasferire pazienti tra i vari servizi di dialisi quando gli stessi sono in esubero rispetto ai posti letto disponibili". Ovvero, "quando possibile l’Inrca prende in carico alcuni dei nostri dializzati, Jesi e Fabriano sono disponibili, ma spesso è difficile convincere i pazienti a recarsi presso quei centri, anche perché dovrebbero spostarsi 2-3 volte alla settimana dal loro comune di residenza". Non per ultimo rimarcano che è "attiva una struttura di dialisi privata convenzionata (senza aggravio di costi) a Falconara, in rete con i servizi di dialisi delle aziende pubbliche. La struttura ha già preso in carico alcuni nostri pazienti, seguiti in rete assieme ai nefrologi dell’Aoum".