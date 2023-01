Disagi e traffico in vista: chiude viale della Vittoria

Lavori di risanamento del cavalcavia, tra dieci giorni sarà necessario chiudere al traffico il viale della Vittoria. Previsti disagi per chi si sposta in auto o con mezzi a due ruote ma l’amministrazione prevede la gratuità di una parte dei parcheggi del viale ma anche alle Conce, oltre alle necessarie modifiche alla viabilità. Si entra così nella fase più impattante del cantiere che dovrebbe chiudersi, salvo intoppi in estate. "Dal 16 al 20 gennaio – spiegano da piazza Indipendenza - sarà vietato il transito dei veicoli sotto il cavalcavia del viale della Vittoria. L’interdizione è dettata dalla necessità di effettuare lavorazioni nella parte sovrastante il cavalcavia, durante le quali vi è il rischio di caduta di materiale. Pertanto, in questi cinque giorni, tutti i veicoli che transitano lungo il viale della Vittoria con direzione Fabriano - Ancona, giunti all’incrocio con viale Papa Giovanni XXIII dovranno svoltare a sinistra sulla stessa strada. Qualora vi sia necessità di raggiungere la parte opposta del Viale, le indicazioni da seguire sono le seguenti: viale Papa Giovanni XXIII, viale Verdi, viale Puccini, via Erbarella e viale della Vittoria. Allo stesso tempo, chi scende da viale Papa Giovanni XXIII, all’incrocio con viale della Vittoria, dovrà voltare a destra, salvo la possibilità, per chi avesse necessità di avvalersi delle attività produttive presenti in zona, di proseguire anche in direzione Ancona, trovando poi lo sbarramento all’altezza del cavalcavia e le indicazioni per fare una inversione a U. Il semaforo a tale incrocio sarà disattivato e i parcheggi limitrofi saranno gratuiti".

"Sul fronte opposto – spiegano ancora dal Comune - coloro che provengono da viale del Lavoro e da via Garibaldi, una volta superato il semaforo che immette in viale della Vittoria (ex Frulla), potranno voltare a destra o su via Erbarella o su via San Pietro Martire. Si potranno comunque raggiungere anche sia il parcheggio coperto Mercantini che le attività produttive tra via San Pietro Martire e il cavalcavia, con obbligo però, una volta raggiunta l’area di cantiere, di fare inversione a U. Disposta la gratuità anche del parcheggio delle Conce, così da alleggerire il traffico sul Viale e agevolare la sosta per chi si deve recare in centro". I pedoni potranno scendere o risalire la scalinata sul lato centro storico (ristorante Chichibio) . E "sarà potenziata la presenza in loco della polizia locale, in particolare durante le ore di punta, per attenuare i possibili disagi".