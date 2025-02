Discarica abusiva, scovato il "furbetto"

Discarica abusiva in via Poiole, denunciato un 30enne di Chiaravalle. È stata la Polizia locale a chiudere il cerchio delle indagini dopo che, lo scorso 13 febbraio, era stato individuato uno scarico illegale di rifiuti nella strada che collega Rocca Priora proprio con l’entroterra.

Ai margini della carreggiata, davanti al guardrail, erano stati notati un frigorifero, oggetti domestici come pentolame e barattoli, legname e mobilia mentre, appena dietro, erano spuntati una cassettiera, infissi, materiale edile, scaffalature in plastica e persino uno stendibiancheria. Gli agenti guidati dal comandante Luciano Loccioni hanno avviato le attività investigative per ricavare elementi utili a identificare l’autore dell’abbandono. Hanno esaminato con attenzione il materiale, raccolto le testimonianze e alla fine hanno ritrovato diversi indizi e riscontri che riconducevano al chiaravallese. L’uomo è stato convocato in Comando e, di fronte alle prove raccolte, ha ammesso le sue responsabilità.

Dovrà rispondere della sua condotta davanti a un giudice. Nelle scorse settimane erano state accertate discariche abusive nella zona tra via del Fossatello e la pista ciclabile, ma anche altre aree della città si erano rivelate sensibili rispetto al fenomeno di inciviltà.

Tanto che la Polizia locale sta intensificando le operazioni per contrastare i reati e gli illeciti a danno dell’ambiente. Nel 2024 sono state 11 le denunce per reati ambientali, connesse con i più eclatanti scarichi avvenuti in periferia e quasi sempre ad opera di cittadini provenienti dai comuni confinanti, cui vanno aggiunte 102 sanzioni per l’errato conferimento dei rifiuti. Inoltre è in fase avanzata di progettazione un’ulteriore implementazione del sistema di videosorveglianza per inserire quegli spazi nella Control room di Palazzo Bianchi.

La lotta all’abbandono dei rifiuti e allo smaltimento illecito si è svolta anche tramite servizi di polizia stradale, che hanno posto l’attenzione sugli operatori di trasporto. Per incrementare i siti monitorati, grazie anche al contributo di Marche Multiservizi Falconara, è stata acquistata una seconda foto-trappola mobile, che, insieme ad un’auto civetta appena ceduta dall’Agenzia del Demanio, serviranno ad incrementare i servizi di controllo.

"Un lavoro egregio, quello svolto dalla Polizia locale, che ci ha permesso di identificare il responsabile di una pratica inaccettabile, che ho intenzione di contrastare con tutto il mio impegno – insiste l’assessore all’Ambiente Elisa Penna –. Lavoreremo moltissimo per organizzare momenti di informazione ed accrescimento della cultura ambientale e della corretta gestione dei rifiuti", la promessa.