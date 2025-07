"Discariche, sospendete tutti gli iter autorizzativi"

Il tema ambientale è quanto mai caldo in questi ultimi mesi. Da un lato il progetto Edison a Jesi per la realizzazione di un impianto di trattamento per rifiuti pericolosi, dall’altro la volontà di creare una discarica a Poggio San Marcello. Insomma, la Vallesina al centro di tutto.

Su questi due temi è in atto una mobilitazione che vede in prima linea i cittadini con i vari Comitati e anche la politica che, in maniera bipartisan, si oppone questi progetti.

E così ad essere chiamato in causa è anche il Consiglio regionale delle Marche dove sono approdate due mozioni che riguardano direttamente il territorio e in particolare la vicenda della discarica proposta dalla Nice srls a Poggio San Marcello.

La prima mozione è a firma del consigliere e presidente dell’Assemblea legilastiva Dino Latini che chiede l’istituzione di "un tavolo tecnico tra Regione, Comune di Poggio, Genio Civile e Arpa Marche per garantire trasparenza e coordinamento nel procedimento autorizzativo, e l’ascolto delle esigenze delle comunità coinvolte".

Ma non finisce qui, perchè anche il Partito democratico non ha voluto essere da meno presentando un’altra mozione per iniziativa dei consiglieri Bora, Cesetti, Casini, Carancini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Minardi e Vitri. Nel documento si legge come si "propone la sospensione immediata degli iter autorizzativi per nuove discariche nella Media Vallesina fino all’adozione del nuovo Piano Regionale dei Rifiuti, e l’avvio di uno studio sanitario/epidemiologico dedicato alla popolazione esposta, anche attraverso l’integrazione nel protocollo Aerca". Per il Comitato si tratta di "un importante segnale politico: la Regione non può ignorare le richieste dei territori. Ora occorre vigilare perché si passi dalle parole".

Tutto questo mentre si attende, per i primi di agosto, la decisione della Conferenza dei servizi sul progetto di Edison per Jesi.