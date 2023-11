Discipline cinesi per la salute e la difesa personale

Con il patrocinio del Comune, Ancona ospita una giornata dedicata a “L’efficacia ‘gentile’ delle arti orientali a fronte del bullismo e della violenza di genere”. L’appuntamento, un focus teorico-pratico, è per domenica 12 novembre dalle 16 alle 19 al Palascherma e sarà rivolto in modo particolare agli studenti. La giornata è organizzata in collaborazione con la Asd Ancona Arti Marziali e prevede la presenza di Wang Zhixiang, medico tradizionale cinese, specialista di Tuina, massaggio curativo della medicina cinese e gran maestro di Taijiquan, caposcuola della Chan Taiji cinese e del Taijiquan dell’Acqua, oltre che pittore calligrafo.

L’iniziativa si pone nel contesto di una settimana di eventi, organizzata dalla Società Ancona Arti Marziali Asd, che, grazie alla presenza in Italia del Maestro Wang, ha organizzato una serie di appuntamenti dedicati alle discipline cinesi, per la salute, la longevità e la difesa personale.

"L’idea – spiegano gli organizzatori – è quella di valorizzare l’etica e la preparazione fisica e psicofisica del Taijiquan dell’Acqua e del Judo tradizionale, considerando il particolare che il Taijiquan è la principale arte marziale interna cinese, il cui utilizzo nel campo della salute è riconosciuto dall’Organizzazione mondiale della sanità". "Con grande piacere – afferma il vicesindaco e assessore allo Sport Giovanni Zinni – ospitiamo ad Ancona questa manifestazione, che coniuga i concetti di salute e sport con una modalità che insegna il rispetto del corpo, della sua salute, e, in questo contesto, anche i canoni di difesa personale. Lo facciamo insieme a una realtà sportiva anconetana e in questo modo sottolineiamo ancora una volta quanto il vivace e ricco mondo delle società sportive sia prezioso per lo sviluppo e la crescita sana del tessuto della nostra città".

Proprio per l’attenzione dedicata, all’interno di questa giornata, ai temi del bullismo, sono stati coinvolti due istituti comprensivi della città: Pinocchio-Montesicuro e Cittadella-Margherita Hack. "A questi ultimi – spiega l’assessore alle Politiche educative Antonella Andreoli - abbiamo proposto di coinvolgere alcune classi nelle attività dimostrative di domenica. Questa è per noi, infatti, un’occasione interessante per proseguire nel nostro programma di attività volte a sensibilizzare i ragazzi, le scuole e le famiglie riguardo al fenomeno del bullismo". L’attività, gratuita nella giornata di domenica proprio in virtù del patrocinio del Comune, si svolgerà al Palascherma di Ancona, in via Monte Pelago 10.