Discoteca chiusa, i gestori: "Mai creato problemi. Sui buttafuori irregolari, siamo stati raggirati"

"La brutale aggressione e rapina (ai danni di un fabrianese da parte di due pregiudicati, ndr) non è avvenuta nei pressi dell’uscita del nostro locale, ma di un’altra attività limitrofa alla nostra e in quella circostanza il nostro personale è intervenuto su richiesta di alcuni ragazzi spaventati che a noi si erano rivolti per chiedere aiuto". Così la direzione del Bohemia music dopo la chiusura imposta per 15 giorni dal questore per motivi di ordine pubblico. "Il senso civico adottato dal nostro staff in quella circostanza – aggiungono - ha permesso che le persone coinvolte non si facessero male, tanto che nessuno dei presenti ha dovuto ricorrere al pronto soccorso". Poi in merito all’episodio dello scorso anno denunciato sempre al commissariato i titolari danno la loro versione: "Si è registrato un solo episodio di lite tra alcuni giovani per avances amorose. Il colpevole dell’aggressione, anche in quel caso, è stato individuato e immediatamente allontanato dal locale. Non solo, nell’occasione la vittima dell’aggressione è stata soccorsa sempre dal personale del Bohemia che ha inoltre fornito tutte le informazioni utili all’identificazione dell’aggressore".

Poi sulla droga trovata ad alcuni ragazzi dentro al locale ma anche nelle fioriere in prossimità dell’ingresso della discoteca: "Il problema dello stupefacente è purtroppo uno dei drammi tra i giovani ma il nostro intento è quello di far di tutto per contrastarlo, collaborando sempre con forze dell’ordine, sensibilizzando i ragazzi a non farne uso e procedere, nei limiti di Legge, al controllo di questi. Testimonianza di tutto ciò è che proprio nel corso del controllo solamente tre giovani (su 503) sono stati trovati in possesso di lievi quantità hashish. Ci teniamo anche a sottolineare che il locale non ha mai destato né problemi di sicurezza, né di ordine pubblico o di altra materia, ma al contrario è sempre stato un ambiente noto per lo svolgimento di sano divertimento e di una sana aggregazione "a due passi da casa".

Per i buttafuori irregolari "solo a seguito del controllo di polizia – sostengono - abbiamo appreso con grandissimo stupore come tale agenzia non fosse in regola con i permessi e le prescritte autorizzazioni e che alcuni dei ’buttafuori’ non avevano alcuna autorizzazione". I gestori si dicono vittime "di un inganno architettato da parte di alcuni soggetti che fornivano anche regolare fatturazione elettronica". I nostri legali hanno già depositato, in commissariato una dettagliata querela nei confronti della società di sicurezza, dei suoi rappresentanti e operatori.

sa. fe.