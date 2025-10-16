Le nuove frontiere delle discoteche: “Tè e biscotti al posto dello sballo”

Ancona, 16 ottobre 2025 – Amate le notti trascorse a ballare fino alle ore piccole, tra decibel sparati a mille, luci stroboscopiche e alcol? Allora l a proposta del Circolo Arci Erésia di Ancona non fa per voi. Nei rinnovati spazi di vicolo Bonarelli, l’ex Museo del Giocattolo, arriva “After Tea”, il format che la domenica pomeriggio (ore 16.30) permette di ascoltare e ballare musica house tra tè caldo e biscotti. Un modo alternativo per divertirsi, in compagnia di alcuni dei più noti dj della scena cittadina. Come Fabio Pelosi e Nicolò Antonini, in arte NicolHouse, protagonisti dell’appuntamento di questa domenica.

Si tratta, come spiega lo stesso Antonini, della “declinazione locale di un fenomeno globale, il cosiddetto soft clubbing, la nuova frontiera della socialità musicale che sta ridefinendo il modo di vivere il dancefloor. Negli ultimi anni il clubbing tradizionale ha mostrato segni di affanno. Discoteche e club faticano a riempirsi come un tempo, e per una generazione cresciuta tra pandemia, crisi economiche e precarietà diffusa, le notti infinite hanno perso parte del loro fascino. Al loro posto emergono esperienze più curate e sostenibili: atmosfere musicali raffinate ma senza eccessi, momenti di condivisione autentica che non passano necessariamente dall’alcol”. Ecco così che “una tazza di tè sostituisce il gin tonic, i pomeriggi prendono il posto delle albe”. Antonini previsa che “non si tratta di un rifiuto del clubbing, ma di una sua trasformazione. La musica resta il cuore, ma cambia il contesto: niente corse contro il sonno, niente ansia da hangover, niente rumori di fondo a coprire le voci. Al contrario, si cerca di amplificare ciò che davvero conta: il piacere dell’ascolto, la connessione con chi ci sta accanto, l’energia di una pista che non deve per forza consumarsi nell’eccesso. È un bisogno che non nasce dal nulla: il calo nel consumo di alcolici tra i più giovani, la centralità della salute mentale e fisica, il bisogno di esperienze offline autentiche che permettano connessioni più profonde. L’idea di riportare la club culture in spazi e orari atipici è già emersa altrove: listening bar, party letterari, matinée danzanti”. Ancona risponde all’appello aprendo le porte di “una sala attraversata dalle sfumature dell’house music, il profumo del tè, i biscotti con lo smile dell’acid house, un’atmosfera conviviale che unisce intimità e festa”.

Domenica alla consolle ci saranno appunto NicolHouse e Fabio Pelosi, storico dj anconetano che da tempo mancava in città. “Per chi ha vissuto la scena locale è un nome che sa di memoria e appartenenza, un ponte tra passato e futuro, tra la tradizione del clubbing marchigiano e la sua rinascita in chiave soft”, sottolinea il suo collega. A novembre ci sarà Andy T, con le sonorità underground della Shandy Image’s House, la sala house dell’AQVA Disco Club; a dicembre Stefano Ranieri, che mescolerà deep e garage, in un viaggio raffinato tra radici e contemporaneità. Per Antonini ‘After Tea’ è “una risposta concreta alla mancanza di luoghi per ballare ad Ancona” e “un modo per ridare centralità alla musica come collante comunitario, ma in forme più accessibili e inclusive. In un’epoca in cui la Gen Z cerca esperienze reali e riduce il consumo di alcol, questo format non rappresenta un compromesso, bensì una scelta: più cura, più connessione, più presenza. Forse il vero sballo oggi non è perdersi fino all’alba, ma ritrovarsi nel pomeriggio, lucidi e sorridenti, sulle note di una buona selezione house. E, magari, con una tazza di tè in mano”. L’ingresso al circolo è consentito solo con l’apposita tessera (pre-tesseramento possibile tramite l’app Arci e sul sito www.arci.it).

