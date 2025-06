Disfida degli arcieri a Porta del Piano

Vince la Disfida degli Arcieri 2025 Porta del Piano, secondo posto a Porta del Borgo, terza classificata Porta Pisana e quarta Porta Cervara. Si è chiusa così la scorsa serata del Palio di San Giovanni Battista a Fabriano che si appresta a celebrare il patrono martedì, ultima delle dodici giornate di questa edizione. Tantissimi i fabrianesi presenti ad acclamare la disfida e i vincitori.

Domani sera in particolare è in programma alle 18 in piazza del Comune la rievocazione di duelli e combattimenti armati – Fabriano e Perugia, Braccio Fortebracci e la compagnia del Grifoncello rendono omaggio a Tommaso Chiavelli e alle 21.30, sempre in piazza e per le vie del centro, prenderà vita il corteo storico con la partecipazione di Gianluca Foresi.

Lunedì invece alle 18 all’oratorio della Carità il convegno storico "Scienza e storia: il terremoto del 1279 e l’assetto urbanistico della città e alle 21 in piazza la premiazione delle infiorate artistiche seguita alle 21.30 dal Palio dei Monelli.

Parte oggi al palazzo del Podestà la mostra guidata "L’evoluzione dell’abito storico dal 13esimo al 15esimo secolo" a cura di Arti Grazia costumi storici e Rievocarti.