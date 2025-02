Disinnescata la bomba. La città col fiato sospeso: "Azzerato ogni rischio"

E’ stata fatta esplodere in mare aperto la bomba della seconda guerra mondiale rinvenuta al porto di Ancona nelle settimane scorse durante uno scavo.

Le operazioni si sono concluse ieri mattina in meno di sei ore e hanno comportato, a livello di abitazioni evacuate, lo sgombero di soli cinque residenti. I cittadini hanno dovuto lasciare la propria casa alle 6 perché alle 7 tutta l’area rossa doveva essere libera. Interrotta e poi riaperta la viabilità sia veicolare che a piedi. L’ordigno è stato disinnescato dal Reggimento Genio Ferrovieri dell’Esercito Italiano. I militari hanno costruito una struttura di contenimento grazie alla quale è stato possibile ridurre l’area di evacuazione limitando il disagio alla popolazione.

Il residuo bellico si trovava vicino all’arco Clementino, prima della sede dei vigili del fuoco del distaccamento portuale. Una bomba d’aereo di 240 chilogrammi di peso e di 128 chili di tritolo, fatta a forma cilindrica. Quando è stata rinvenuta, il 21 gennaio scorso, era parzialmente esplosa e in pessime condizioni di conservazione. Sono stati degli operai a trovarla sotto l’asfalto della banchina durante uno scavo. Stavano effettuando lavori per l’installazione della nuova illuminazione prevista dal progetto Iti Waterfront quando è spuntata l’ogiva di metallo lunga quasi un metro.

L’area del porto era stata poi transennata e rimasta recintata per quasi venti giorni. Per coordinare le operazioni di bonifica, pianificate nei giorni precedenti, è stato costituito in prefettura il Centro Coordinamento Soccorsi presieduto dal prefetto Maurizio Valiante dove hanno partecipato anche l’assessore regionale alla Protezione Civile, il vice sindaco del Comune di Ancona, il comandante provinciale dei carabinieri, il comandante provinciale della guardia di finanza, il comandante della direzione marittima di Ancona, il comandate provinciale dei vigili del fuoco, il comandate del Reggimento Ferrovieri dell’Esercito Italiano di Castel Maggiore, il comandante del nucleo Sdai, i rappresentanti dell’Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Centrale, personale dell’Ast, 118, Protezione Civile, Enac, Croce Rossa e Croce Gialla di supporto sanitario.

Sono stati i militari dell’Esercito ad effettuare le operazioni di disinnesco in loco per poi consegnare l’ordigno agli operatori del Gruppo Operativo Subacquei e del Comsubin, gli incursori della Marina Militare. La bomba è stata trasferita in acqua, con tecniche di imbracatura, per effettuare le operazioni di brillamento in mare, a cura dei palombari della Marina. Il luogo in acqua dove farla esplodere è stato individuato dalla Capitaneria di Porto, a sette miglia dal porto dorico "senza registrare criticità", ha fatto sapere la prefettura in una nota.

Sui social sono piovuti commenti dei cittadini preoccupati per l’habitat marino e suggerendo che forse era meglio farla brillare in una cava per evitare l’esplosione in mare. Per permettere alla fauna ittica di scappare è stata fatta esplodere prima una carica piccola. Per il prefetto tutto è andato secondo programma e si è complimentato con l’Esercito per la tempistica delle operazioni. "Hanno programmato un tempo di 180 minuti ma sono stati bravissimi – ha osservato Valiante – ad accelerare e quindi non c’è stata alcuna criticità. Questo ha consentito di terminare prima".

Era la fase dello spolettamento quella più critica. Cessata l’emergenza il Comune ha potuto riaprire le strade interdette. Il vice sindaco Giovanni Zinni ha ringraziato la prefettura "per il perfetto coordinamento di tutti i soggetti in campo e che hanno consentito di non procurare troppi disagi alla popolazione". "Grazie alla realizzazione di una camera di compensazione è stato ridotto il raggio di rischio – ha aggiunto Zinni – da una eventuale esplosione. Questo ha evitato l’evacuazione dei quartieri San Pietro e Guasco".

Sono intervenute 16 unità tra operatori artificieri e quelli che hanno realizzato la struttura di contenimento. A coordinare le operazioni di spolettamento è stato il comandate del Genio Ferrovieri dell’Esercito Marco Silenzi.