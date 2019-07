Ancona, 31 luglio 2019 - Tragedia a Palombina Nuova attorno alle 17. E' stato ritrovato senza vita il ragazzo di 27 anni disperso dal pomeriggio e caricato a bordo del gommone dei Vigili del fuoco.

Il corpo è stato portato al porto di Ancona a disposizione delle autorità competenti. L'etiope si stava tuffando assieme a due connazionali dalla scogliera e non è più emerso dal mare.



I due amici recuperati vivi, ma sotto choc, sono stati soccorsi dai bagnini di salvataggio e da alcuni bagnanti che assistendo alle grida di aiuto degli africani non hanno perso un secondo tuffandosi in acqua nel tentativo di salvarli. Sul posto sono intervenuti anche Capitaneria di Porto e un reparto dei sommozzatori, oltre alla Blu Pubblica Assistenza che ha prestato il primo soccorso ai due ritrovati. Uno dei quali è stato portato dal 118 all'ospedale.



Poco dopo le 20 il ritrovamento del corpo.