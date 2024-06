Dispositivo abusivo per non usare l’Adblue

Dispositivo abusivo nel tir: maxi sanzione al camionista. Durante alcuni controlli sulla superstrada SS76 gli agenti del distaccamento Polizia Stradale di Jesi hanno sanzionato un camionista per grave violazione alle regole di salvaguardia dell’ambiente e di leale concorrenza tra imprese. Il conducente del mezzo adibito al trasporto internazionale di merci aveva infatti montato al suo interno un dispositivo per far funzionare la centralina elettronica di controllo anche senza il liquido denominato Adblue, capace di ridurre le emissioni inquinanti dei motori diesel. Gli agenti del distaccamento Polstrada di Jesi, insospettiti da un’anomalia nel vano motore del tir, hanno notato la presenza di un corpo estraneo, un apparecchio simulatore di Adblue, poi rimosso dagli agenti e sottoposto a sequestro amministrativo con relativo fermo del veicolo. Il conducente è stato poi sanzionato per oltre 4mila euro per l’utilizzo di dispositivi irregolari per un veicolo omologato e per il conseguente malfunzionamento del propulsore connesso.