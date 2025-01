Disservizi Conerobus. Una questione social

Disagi per l’utenza e polemiche social con l’assessore competente: botta e risposta nell’aula consiliare con l’opposizione. Le polemiche riguardano lo scambio di vedute tra l’assessore Zinni e una utente di Conerobus che lamentava svariate carenze del servizio. L’assessore ha spiegato la sua versione: "Un cittadino mi ha coinvolto su Facebook e io ho risposto. Non è la prima volta che ricevo segnalazioni di disagi e disservizi – ha spiegato Zinni – Lei annunciava reclami e io a lei rispondo con una serie di dati che mi sono fatto girare dalla direzione di Conerobus, anche se a me delle statistiche non me ne frega nulla, preferendo puntare sulle buone azioni per colmare le perdite dell’azienda, vedi il recente recupero di 800mila euro. Gli standard di efficienza sono rispettati, sulle corse, sulla pulizia dei mezzi, sulla copertura dei servizi, ma io guardo anche oltre, ossia l’acquisto di nuovi mezzi, l’anello filoviario, la gestione delle officine, i costi dell’energia, il personale e così via, in vista della gara di affidamento del servizio fissata per il 2026".

Secca la replica di Giacomo Petrelli (Pd): "Avete furbescamente messo i fondi del 2022 sul bilancio del 2023 e continuate a sostenere il falso dicendo che la precedente gestione ha fatto perdite. Senza il Covid e il rincaro dei carburanti a causa dei conflitti, che hanno colpito tutte le aziende di trasporto, i conti di Conerobus sono sempre stati in regola. Basta con le scuse del passato per giustificare una gestione errata nel presente".