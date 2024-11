Dissesto idrogeologico: "In arrivo 37 milioni"

In arrivo 37,7 milioni nelle Marche contro il dissesto idrogeologico. Lo annuncia il viceministro all’ambiente e alla sicurezza energetica Vannia Gava (nella foto): "Diamo alla Regione risorse importanti e strumenti più snelli per operare sulle priorità individuate per superare le criticità e mettere in sicurezza territori e comunità". Gli investimenti per il 2024 si uniscono alle nuove norme introdotte dal Dl Ambiente, con cui sono stati rafforzati i poteri dei presidenti di Regione, nel loro ruolo di commissari al dissesto idrogeologico.