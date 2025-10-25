Dissesto, summit col . Comitato alluvione

Su iniziativa del sindaco di Loreto Moreno Pieroni, il Comitato alluvione Marche ha preso parte a un incontro in Comune per affrontare le criticità legate al fiume Musone. All’incontro erano presenti gli assessori dei Comuni di Castelfidardo, Osimo e Loreto. "E’ il primo incontro, che poi sarà aperto anche a tutti gli altri comuni interessati – spiega l’avvocato Arnaldo Ippoliti del Comitato –. L’obiettivo è prevenire nuovi drammi alluvionali e salvaguardare il territorio e i residenti. Ci incontreremo di nuovo a fine novembre con gli altri sindaci (Numana, Recanati, Porto Recanati e Filottrano) e le autorità che gestiscono la sicurezza degli alvei dei fiumi". "La situazione del fiume Musone è drammatica", gridano da settimane i residenti di Villa musone. La stagione più fredda e piovosa è alle porte e temono davvero per la propria incolumità, considerata la situazione. "Stiamo arrivando al capolinea e si sono persi molti treni per il dissesto idrogeologico o per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua – ripetevano quei residenti già circa un mese fa, spingendo per l’organizzazione di un tavolo –. La Regione, l’Autorità di bacino o a chi altro compete si rimpallano competenze e responsabilità. Le istituzioni nel complesso devono agire, altrimenti rischiamo, qualora si manifesti un evento estremo come ce ne sono stati, ce ne sono e ce ne saranno ancora, una analoga a quanto accaduto al Misa a Senigallia".