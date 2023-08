Dissuasori mobili rotti: "Riattivateli"

Dissuasori mobili fuori uso, stando alle segnalazioni dei falconaresi. E così, l’incrocio tra via Bixio e via IV Novembre resta "aperto" al traffico anche in orari di isola pedonale. O meglio, non dovrebbe in quanto interdetto. A certificarlo una transenna, che dovrebbe sbarrare la strada. Utilizziamo il condizionale perché, in realtà, qualcuno la sta sistematicamente spostando a margine della carreggiata, consentendo quindi alle auto di sfrecciare - a volte a velocità sostenuta - senza sincerarsi del passaggio delle persone. Le lamentele dei residenti, ma anche dei frequentatori del centro si stanno intensificando in questo periodo e alcuni messaggi sarebbero stati indirizzati al Comune di Falconara anche attraverso la pagina Facebook delle segnalazioni riattivata recentemente dalla giunta Signorini. Certo è che, se così fosse, si sta presentando la necessità di sistemare con urgenza quei due "pilot". Che fino a qualche mese fa assolvevano perfettamente al loro compito: quello di impedire alle vetture di transitare liberamente tra via Bixio e via IV Novembre, ovviamente negli orari di prescrizione assicurati dall’isola pedonale.