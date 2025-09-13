Distorsioni articolari. Come valutarne l’entità e in che modo intervenire

Coen*

È difficile trovare qualcuno a cui non sia capitato, almeno una volta, di appoggiare male il piede e di procurarsi una ’storta’ alla caviglia. Nella maggior parte dei casi si tratta di una distorsione minore, destinata a risolversi spontaneamente con un po’ di riposo e magari l’applicazione di una borsa di ghiaccio. Vi sono però distorsioni più importanti che è meglio non sottovalutare perché possono nascondere una seria lesione dei legamenti e produrre un’instabilità persistente della caviglia.

Le due cose più importanti da valutare per decidere se fare un salto in Pronto Soccorso o farsi visitare da un ortopedico sono la capacità di camminare e la presenza di un ematoma. La prima viene in genere valutata come la possibilità di fare almeno quattro passi caricando il peso sulla caviglia interessata. La seconda, si manifesta con la comparsa di una tumefazione cui segue, nel giro di 24-48 ore, l’affiorare di una colorazione bluastra. La zona più frequentemente interessata è quella del malleolo esterno, visto che la maggioranza delle distorsioni avviene con un meccanismo di rotazione interna del piede.

Se il dolore all’appoggio è molto intenso e l’ematoma è presente, o se addirittura si avverte fin dall’inizio un’instabilità articolare, un controllo in Pronto Soccorso è obbligatorio. Non c’è bisogno di correre di notte, ma una visita entro 24-36 ore dal trauma è più che opportuna. In tutti i casi di distorsioni (lievi, moderate o gravi) i primi interventi sono gli stessi: il riposo con arto elevato, la limitazione del carico, l’uso di una borsa di ghiaccio (2-3 volte al giorno per le prime 24-48 ore) e una fasciatura elastica non troppo stretta. Nei casi più seri sarà l’ortopedico a decidere sulla necessità di un bendaggio più sostenuto o addirittura di un tutore rigido. Se in questo caso il medico vi consiglierà di fare anche un breve periodo di iniezioni sottocutanee di eparina, non pensate che esageri.

L’immobilizzazione prolungata di una gamba con gesso o tutore rigido riduce infatti l’attività muscolare, facilitando la stasi venosa e la possibile insorgenza di una trombosi venosa profonda. Arnica, oli e massaggi delicati devono essere eventualmente utilizzati solo dopo la fase acuta, per rilassare i muscoli circostanti e stimolare un più veloce recupero che avverrà nel giro di 15 giorni per le distorsioni più lievi, ma anche di sei o più settimane per quelle più gravi. Se si preferisce la via della prevenzione, è senz’altro utile evitare tacchi troppo alti e usare gli scarponcini quando si cammina in montagna!

*medico d’urgenza,

già Direttore del Pronto

soccorso dell’ospedale

Niguarda di Milano