Distraggono il barista, si fanno dare il resto senza pagare

Nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Ancona volti a contrastare la criminalità diffusa, anche lo scorso week-end il personale del Commissariato è intervenuto per identificare due persone che si erano rese protagoniste di una truffa in un esercizio commerciale di Senigallia. Si tratta di due uomini, entrambi pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, senza fissa dimora in Italia e non nuovi a certi comportamenti. I due hanno ordinato una consumazione e, mentre il barista gli preparava da bere, hanno appoggiato una banconota da 50 euro sul bancone che hanno ritirato insieme al resto mentre uno dei due distraeva il barista. Si tratta di una truffa diffusa, soprattutto nei mesi estivi. Un anno fa, con lo stesso modus operandi, una donna aveva cercato di truffare alcuni bar del lungomare di Marzocca. La vittima non ha formalizzato la denuncia e, in mancanza della condizione di procedibilità, gli agenti non hanno potuto procedere nei confronti dei due. Per uno di loro, un 33enne residente all’estero, dopo gli accertamenti di rito è stato avviato il procedimento amministrativo del Divieto di Ritorno nel Comune di Senigallia per tre anni. I controlli proseguiranno senza sosta e verranno intensificati durante il week-end e in prossimità dei grandi eventi.