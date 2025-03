Distraggono il gioielliere e sfilano un orologio

Uno ha distratto il gioielliere e l’altro è riuscito a sfilare un orologio di un marchio prestigioso del valore di cinquemila euro. I malviventi sono stati smascherati dalla Polizia di Fabriano che, assieme alla Polizia locale, ha individuato e denunciato all’autorità giudiziaria tre sospettati, ritenuti autori del furto ai danni della gioielleria Pesci. Il colpo è avvenuto sabato scorso verso mezzogiorno quando due uomini dall’aspetto distinto e ben vestiti sono entrati nel negozio per osservare i preziosi esposti. In quel momento la gioielleria era affollata di clienti, serviti dal personale addetto alla vendita. Sfruttando la confusione e la presenza di altre persone, uno dei due uomini ha agito da copertura mentre l’altro rubava. Dopo il furto, i due malviventi sono usciti dal negozio senza destare sospetti. Il personale della gioielleria, accortosi subito della sparizione dell’orologio, ha chiamato il Commissariato che ha avviato le indagini. Le prime verifiche, effettuate attraverso le immagini del circuito di videosorveglianza della gioielleria, hanno messo in evidenza la straordinaria abilità dei ladri nel compiere il furto con rapidità e precisione. In collaborazione con la Municipale appunto, gli agenti hanno avviato un’intensa attività di ricerca e analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati nella zona. Dopo alcune ore di indagini, è stato individuato il veicolo utilizzato dai malfattori e ne sono stati registrati i movimenti dal suo ingresso in città fino alla sua uscita, in direzione Roma, dopo il furto. Il veicolo, con targa estera, non era mai stato controllato sul territorio nazionale. Le ricerche sono state quindi estese a livello nazionale, con l’attivazione di un monitoraggio costante. Il lunedì dopo gli investigatori hanno fermato il veicolo nella provincia di Monza. A bordo sono stati trovati tre uomini di nazionalità centroasiatica,di 61, 50 e 30 anni, mai censiti sul territorio nazionale. Due di loro indossavano abiti simili a quelli dei ladri ripresi dalle telecamere della gioielleria. Un controllo superficiale ha permesso di rinvenire l’orologio rubato, che è stato sequestrato insieme ad altri preziosi e orologi trovati all’interno del veicolo. Inoltre, il terzo individuo è stato identificato come l’autista del veicolo, con un ruolo di complice nella vicenda. Le indagini fotografiche successive hanno permesso di raccogliere ulteriori prove,che hanno portato alla denuncia dei due principali autori per furto aggravato dalla destrezza. Anche il terzo uomo è stato coinvolto nell’inchiesta come complice, in qualità di conducente del veicolo utilizzato per il crimine. L’orologio rubato, dopo la convalida del sequestro, sarà restituito alla gioielleria che oggi ringrazia pubblicamente i poliziotti.