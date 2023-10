Distretto sanitario e laboratori di analisi, nuove assunzioni a Senigallia e Jesi

Nuove assunzioni per i servizi sanitari, in particolare il distretto di Jesi e i laboratori di Jesi e Senigallia. In fase di pubblicazione due determine del direttore Ast che riguardano l’ingresso in servizio di un assistente sociale e quattro tecnici biomedici. L’assistente sociale presterà attività al distretto di Jesi con possibilità di utilizzo al consultorio, mentre dei quattro tecnici, due andranno al centro trasfusionale di Senigallia e al servizio Hpvlaboratorio analisi e gli altri due al laboratorio analisi di Jesi.