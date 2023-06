"Distretto sanitario, i locali in zona nord"

Chiusura del distretto sanitario di via San Francesco, l’opposizione chiede di individuare locali idonei ma nella zona nord della città. "Abbiamo appreso dal Carlino – evidenziano dall’associazione Per Jesi - che entro la fine del mese di giugno verrà definitivamente chiuso il distretto sanitario di via San Francesco per accertate inadempienze e mancato adeguamento alle norme ambientali ed igienico-sanitarie, che hanno nel complesso comportato una mancata messa a norma dei locali. Conseguentemente le prestazioni saranno dirottate verso l’altro distretto sanitario presente in città, localizzato in via Guerri. Visto che i locali sono proprietà dell’amministrazione comunale, è importante far notare che dirottare i cittadini residenti nella parte nord della città verso una zona dislocata comporta inevitabilmente notevoli disagi, soprattutto per la popolazione anziana. I locali di via Guerri oltretutto sono oggettivamente ristretti e limitati negli spazi, pertanto concentrare un’utenza aggiuntiva così estesa in un unico punto di servizi risulta inadeguato e poco rispondente alle reali esigenze dei cittadini. Per questo – concludono – chiediamo all’Amministrazione comunale la possibilità di reperire nella parte nord della città altri locali"