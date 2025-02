Distrugge le auto in sosta: denunciato 19enne

Diciannove anni, sulla carta d’identità. Diciannove, come le auto prese di mira durante un raid notturno. Un numero ricorrente, il diciannove, per un cittadino nordafricano che, nella lunga serata di martedì 21 gennaio scorso, avrebbe compiuto un’autentica "strage" di lunotti, specchietti e finestrini ed è stato ora denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per i reati di danneggiamenti e i tentativi di furto all’interno dei mezzi che erano parcheggiati nelle strade falconaresi.

La svolta è arrivata all’esito di un’articolata e meticolosa attività investigativa portata avanti dai carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima. I militari, anche attraverso la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza dei pubblici esercizi della città, e soprattutto ascoltando persone informate sui fatti, sono riusciti in breve tempo a individuare e identificare il ragazzo, che peraltro era già noto alle forze dell’ordine.

Poco prima dei problemi provocati alle auto ferme in soste a Falconara, infatti, il giovane era stato soccorso e medicato da personale sanitario del Servizio di emergenza del 118 nella zona di Collemarino, dopo che alcuni passanti lo avevano visto barcollare, complice l’assunzione di bevande alcoliche.

E in più, non era affatto passata inosservata la vistosa ferita che aveva ad una mano. Proprio quest’ultima circostanza ha permesso ai carabinieri di concentrare le indagini sul diciannovenne, in quanto i testimoni hanno riferito che l’autore dei danneggiamenti aveva una medicazione ad una mano.

Nel corso del sopralluogo, nella zona di Palombina Vecchia, gli uomini dell’Arma hanno accertato che, in alcuni di quei vetri dei veicoli mandati in frantumi, erano presenti tracce ematiche. Tracce immediatamente repertate grazie all’intervento del personale specializzato della Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo del Reparto operativo carabinieri di Ancona, utili per il successivo raffronto genetico.

A quel punto l’uomo è stato rintracciato all’interno del bar Centrale di via Flaminia ad Ancona, poiché in evidente stato di ebbrezza alcolica stava infastidendo gli altri clienti.

Trasferito in caserma per le procedure di rito, lo stesso, in occasione di un impeto di ira, ha persino preso a calci gli arredi della sala di attesa, danneggiandoli. Motivo per il quale ha ricevuto un’altra denuncia in stato di libertà. In occasione della sua scorribanda notturna, tra sgomento, paura e rabbia dei cittadini, erano arrivate segnalazioni da proprietari delle automobili soprattutto nell’area tra via Emilia e Trentino, giusto per citarne alcune. E, dunque, si è scoperto complessivamente che quelle auto danneggiate erano ben diciannove.