"Disturbi alimentari, i ragazzi più a rischio. Attenti a certi segnali"

Lilla, il colore che dà senso alla giornata nazionale dedicata ai disturbi del comportamento alimentare. Ieri in comune ad Ancona si sono confrontati sul tema studenti, istituzioni e sanità. Un incontro di sensibilizzazione sulla "Giornata nazionale del fiocchetto lilla" che ogni anno si svolge il 15 marzo. Presenti gli studenti degli Istituti superiori Istvas, liceo Galilei, liceo Mannucci e anche cittadini interessati a tale problematica. L’evento è stato promosso da Marina Taus, direttore della SOD di Dietetica e Nutrizione Clinica della AOU delle Marche, e sostenuto dal sindaco Daniele Silvetti che ne ha riconosciuto la rilevanza. Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, anoressia, bulimia nervosa e binge eating, patologie complesse e diffuse, che spesso hanno un esordio in età precoce e provocano effetti negativi sullo sviluppo corporeo e sulla salute fisica e psicosociale, comportando, a volte, gravi problemi medici. Oltre al sindaco e alla Taus hanno partecipato all’incontro gli assessori Antonella Andreoli e Manuela Caucci, Simone Pizzi Presidente del Consiglio Comunale, la professoressa Margherita Rigillo, delegata dell’ufficio scolastico regionale e la dott.ssa Cinzia Cocco direttore amministrativo dell’AOU Marche: "Possiamo subito individuare i campanelli d’allarme e renderne consapevoli i nostri ragazzi – ha affermato la dottoressa Taus – Per esempio ragazze che tendono a consumare il pasto isolate senza condividerlo, a perdere peso e provano anche una sorta di esaltazione: questi sono tutti segnali della patologia".