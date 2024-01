Disturbi alimentari in aumento tra i giovani

"Le statistiche parlano chiaro: negli ultimi tre anni i disturbi alimentari sono più che raddoppianti, tra i 12 e i 18 anni, specie fra i giovanissimi. E anche questo territorio segue un trend analogo per i più giovani, anche se non abbiamo dati relativi ai singoli territori". A parlare sono Linda Fiorà, psicologa e psicoterapeuta, Federica Merli, biologa nutrizionista e Giulia Bologna, psicologa.

Loro domani saranno alle 17 (ingresso libero e aperto a tutti) a palazzo Bisaccioni proprio per parlare di "Adolescenza, tra aspettative e fragilità", all’interno del convegno promosso dall’Istituto Superiore Galilei di Jesi, in collaborazione con Progetto Specchio. Ospite dell’evento Leonardo Mendolicchio, noto medico psichiatra e psicoanalista, autore del libro "Fragili. I nostri figli, generazione tradita" (Ed. Solferino). A coordinare l’incontro e la presentazione del libro sarà il dottor Pietro Bologna. Non mancheranno arte e musica con performance della scuola di danza Cinzia Scuppa e della scuola musicale Opus 1.