Disturbi alimentari: "La nostra battaglia per fermare il mostro . Non tagliate quei fondi"

Il vento forte e la pioggia battente di ieri pomeriggio non li ha fermati. Non ha fermato i tanti giovani, ragazze e ragazzi, che si sono ritrovati in piazza Roma ad Ancona per protestare contro i tagli del Governo al Fondo di sostegno alla lotta contro i disturbi del comportamento alimentare (Dca). Alla protesta, organizzata da Lista Gulliver, Officina Universitaria e Rete degli studenti Marche, hanno aderito la Cgil, i Giovani Democratici e il Pd delle Marche. Il Governo Draghi nel 2021 aveva stanziato un Fondo di 25 milioni per i disturbi Dca, eliminato con la legge di bilancio approvata lo scorso anno. Il 17 gennaio il Ministro Schillaci ha annunciato alla Camera la copertura di 10 milioni del Fondo straordinario anche per il 2024. Da qui la protesta delle associazioni per un intervento ritenuto "tardivo ed insufficiente". Un problema, quello dei disturbi alimentari che colpisce purtroppo molti giovani, soprattutto in età adolescenziale come hanno raccontato al microfono i vari ragazzi intervenuti. "Da otto anni soffro di anoressia – ha detto Angelica – ho 19 anni. Ho girato l’Italia per curarmi e ho passato la vita nelle cliniche, lontano dagli affetti. Sono da ottobre in lista di attesa e che lo Stato mi aiuti. L’affetto di mia nonna e del mio ragazzo mi hanno salvata." C’è un mondo dietro alle origini dei disturbi alimentari come ha raccontato Arianna: "Soffro di bulimia nervosa a causa di un parente che sin da piccola mi torturava sul mangiare. Ora però ho il coraggio di parlare e vorrei dire a tutti che quando non si è felici per la propria vita occorre dirlo. Ci sono persone meravigliose come il dott. Severini e la dott.ssa Svarca che ci aiutano."

Il grido di aiuto che deve essere lanciato da chi soffre di questi disturbi è stato l’invito e il consiglio più forte di tutte le testimonianze come quella di Elena: "So che sono io l’unica arma contro quel mostro che è dentro di noi. Dobbiamo essere curati tanto quanto le persone con infermità fisiche". Ed Elisabetta che ha invitato a "non aver paura di chiedere aiuto, di nascondere cosa siete, cosa volete essere e che state male. Siamo esseri umani e come tali soffriamo, cadiamo e ci rialziamo. Il futuro è bello ed un giorno sarete felici e sarete amati". Invito di tutti a lottare e a rialzarsi come quello di Matteo che dopo la malattia ha deciso di diventare educatore proprio per aiutare i giovani che soffrono di Dca.

Negli interventi profonde le critiche rivolte al Governo per il taglio del Fondo speciale come ha sottolineato Larissa: "Mi vergogno per la scelta di questo Governo. I nostri sono veri problemi, vere malattie, non capricci nè devianze". "In Italia, ad oggi, circa 3.678.362 persone si trovano a fare i conti con i disturbi del comportamento alimentare – ha evidenziato l’Associazione Gulliver – in un’escalation che ha visto gli 880.000 casi del 2020 diventare 1.230.000 nel 2021, con un aumento del 30%. Oltre al fatto che il dato attuale rappresenta una sottostima è il dato Rencam che restituisce un quadro macabro sulla mortalità con più di 3000 persone di età media 25 anni, morte per cause correlate ai disturbi alimentari". Per gli organizzatori della protesta "servono fondi per curare, per preparare il personale sanitario, per fare prevenzione nelle scuole".