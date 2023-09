Disturbi alimentari, record in provincia

Il numero più consistente di disturbi alimentari trattati dal sistema sanitario è nella Provincia di Ancona: 227 persone prese in carico su 623 totali nelle Marche. Il dato è emerso sabato in occasione di un convegno al Centro Pergoli di Falconara, realizzato dalle psicoterapeute Alessia Carsughi e Cristina Bruni e dalla dietista Giada Matacchione. L’evento ha visto il patrocinio del Comune e la collaborazione di Luna Dance Center, G e P studio associato giuridico psicologico e la Polimedica di Falconara. "L’iniziativa – ha commentato l’assessore Marco Giacanella – ha permesso di conoscere meglio un fenomeno che coinvolge tante famiglie e soprattutto di diffondere informazioni utili per riconoscerlo e affrontarlo, grazie al contributo di professionisti esperti nel settore". Non a caso, purtroppo "oltre tre milioni di persone in Italia soffrono di disturbi alimentari: anoressia nervosa, bulimia e disturbo da alimentazione incontrollata, o ‘Binge Eating Disorder’", ha spiegato la dottoressa Carsughi, riportando i dati del Ministero della Salute. I principali casi si registrano in età adolescenziale, tra i 15 e 19 anni, ma l’età di esordio tende ad abbassarsi sempre di più e più velocemente.