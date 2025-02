Dita incastrate nella morsa di sei anelli: per liberarla arrivano i vigili del fuoco

Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare le dita della mano di una ragazza dalla stretta di alcuni anelli indossati. Si era presentata all’ospedale di Senigallia, non riuscendo a toglierli e chiedendo pertanto aiuto al personale sanitario per la rimozione. Dopo vari tentativi, è arrivata una squadra dei pompieri la quale, con un apposito strumento, ha effettuato l’operazione con la supervisione di un medico ed un infermiere, procedendo al taglio dei sei anelli e consentendo loro di procedere con le cure.