"Ditegli sempre di sì", il teatro di De Filippo alla Nuova Fenice

Il grande teatro di Eduardo De Filippo approda a Osimo. Da oggi a sabato alla ore 21 e domenica alle 17.30 alla ‘Nuova Fenice’ l’associazione culturale Eureka porta in scena ‘Ditegli sempre di sì’, con la regia di Massimo Russo.

La commedia aveva un altro titolo: ‘Chillo è pazzo!’ e fu scritta per Vincenzo, figlio di Eduardo Scarpetta, fratellastro di Eduardo, che la mise in scena nel 1928. Nel 1927 Eduardo rivisita il testo alleggerendolo dagli eccessi ed enfatizzandone l’intreccio e lo studio dei personaggi. L’opera nasce come la tipica commedia degli equivoci, a tratti esilaranti, che rendono comica una condizione di vita assolutamente drammatica. "Abbiamo lavorato molto sul personaggio e sulle emozioni, così difficili da esternare – dice Russo -, lasciando spazio alla costruzione di una pièce che compenetri gioia e tristezza. Non è stato un lavoro semplice per nessuno, è stata però una bellissima esperienza. I tecnici hanno collaborato con disponibilità e creatività, le musiche originali del Maestro Claudio Rovagna hanno dato un grande valore aggiunto. Ho ‘preteso’ molto da tutti. Ho proposto sperimentazione, ci hanno provato senza chiedere. Abbiamo lavorato sul linguaggio del corpo, sul significato e non sul significante. Esperienza molto positiva a prescindere dall’esito".