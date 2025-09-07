"Diventiamo vento": la piazza urla per la Flotilla su Gaza

Cinquecento persone alla manifestazione per la Palestina, andata in scena ieri a piazza Roma, così come in altre città delle Marche. "Diventiamo vento" è il titolo scelto dagli organizzatori (CGIL, ANPI, ARCI, Libera, Università per la Pace, Gulliver, Legambiente, Grsl Marche, Isola Chiaravalle) per sostenere la Flotta della Resistenza Globale (Global Sumud Flotilla), partita da Barcellona e Genova nei giorni scorsi e attesa a Catania, nei prossimi. Da lì, dove l’aspetta per imbarcarsi anche l’anconetana Silvia Severini, la flotta proseguirà verso le coste di Gaza per portare gli aiuti umanitari bloccati da Israele.

Piazza Roma è stata colmata dalle bandiere della pace e da quelle palestinesi, dai militanti delle associazioni organizzatrici, dei partiti, della Federazione Giovani Comunisti, ma anche dalla cosiddetta società civile, studenti, docenti, lavoratori tra cui quelli in stato di agitazione di Conerobus. "Free free Palestine, free free Palestine" prorompeva dal megafono "Palestina libera, Palestina libera" e circolavano anche i volantini del BDS Ancona e Marche, movimento per il Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni contro Israele. "Tra i prodotti da boicottare - sostiene Patrizia Talevi, fisioterapista e attivista per i diritti umani - c’è un farmaco molto diffuso ma che nessuno associa a Israele: il Teva. Colpire economicamente le imprese israeliane è una delle strategie più efficaci per convincere il governo di Netanyau a fermare la guerra".

Valerio Cuccaroni