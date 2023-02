Divertimento in sicurezza La proposta di legge parte dalle Marche

Via libera all’unanimità del consiglio regionale marchigiano alla proposta di legge da inviare alle Camere che introduce alcune novità relative al divertimento in sicurezza nei locali di intrattenimento, discoteche e sale da ballo. In particolare nel provvedimento, di cui il presidente dell’Assemblea legislativa, Dino Latini (Udc), è primo firmatario, viene previsto l’obbligo della stipula, da parte dei gestori, di un contratto di assicurazione per responsabilità civile, con la finalità di garantire quella per danni, sia che si verifichino all’interno degli stessi locali, sia nelle loro pertinenze. Si ritiene infatti necessario alzare il livello ordinario di protezione assicurativa per indurre i gestori ad assumere tutte le iniziative, oltre le normali procedure, per prevenire eventuali incidenti. La seconda novità riguarda l’istituzione della ‘Giornata nazionale per il diritto in sicurezza’, da celebrarsi l’8 dicembre in ricordo della tragedia di Corinaldo dove persero la vita sei persone. "Contribuire con una nuova normativa nazionale affinché ciò che è avvenuto nelle Marche non si verifichi mai più – dice il capogruppo Carlo Ciccioli (Fdi) – Con questo spirito, all’unanimità, l’Assemblea legislativa delle Marche chiede al Parlamento di approvare una legge nazionale per il divertimento in sicurezza relativo ai locali di intrattenimento, alle sale da ballo, alle discoteche e altri locali assimilati. Nessuno di noi potrà mai dimenticare quanto accaduto alla Lanterna Azzurra a Corinaldo e siamo orgogliosi, come consiglieri regionali, di poter dare il nostro supporto perché nessun genitore debba piangere la figlia o il figlio solo perché è uscito a divertirsi con gli amici".

L’atto approvato è stato illustrato in Aula da Jessica Marcozzi (Fi) per la maggioranza e Marta Ruggeri (M5s) per l’opposizione. "L’8 dicembre del 2018 è una data che rimarrà scolpita nella memoria di ogni marchigiano e dovrebbe esserlo anche a livello nazionale- conclude Ciccioli-. Una tragedia nella quale hanno perso la vita Emma, Eleonora, Asia, Mattia, Daniele e Benedetta, oltre a 59 feriti. La verità giudiziaria sta completando il proprio iter. A noi, politica, spetta il compito di mettere in campo atti concreti che salvaguardino al massimo i nostri figli nel loro legittimo diritto a divertirsi in sicurezza. Sono certo che maggioranza ed opposizioni in Parlamento sapranno dar corso a questo appello, unanime, che proviene dalla nostra Regione".