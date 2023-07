Divertimento sicuro, la legge è a un passo

Divertimento in sicurezza, il disegno di legge approvato al Senato. Istituirà la giornata mondiale legata anche alle vittime di Corinaldo. Un bel traguardo per il comitato genitori, il Cogeu, l’associazione nata dopo la strage della discoteca, quella dove la notte tra il 7 e l’8 dicembre del 2018 morirono alla Lanterna Azzurra cinque minorenni e una mamma di 39 anni. Da quella notte nulla è stato più lo stesso. Il comitato di genitori si esposto molto per far arrivare anche al governo nazionale l’esigenza di avere un giorno dell’anno per ribadire l’importanza di avere luoghi sicuri dove far divertire i giovani per impedire che si verifichino altre Corinaldo. A livello locale una giornata c’era già, quella dell’8 dicembre. Sono stati fatti concerti in quelle ricorrenze, iniziative nelle scuole, in piazza. Anche la Regione ha riconosciuto la giornata. Ora, dopo il passaggio alla Camera, si sta arrivando anche a un riconoscimento nazionale. Sarà ogni 8 dicembre la "Gionata Nazionale del Divertimento in Sicurezza" proprio nell’anniversario della tragedia della Lanterna Azzurra. Autore della proposta di legge è stato il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.

"Come associazione spontanea abbiamo seguito l’iter passo passo - commenta Luigina Bucci, del Cogeu - e siamo stati dietro al disegno di legge. Croatti ha preso a cuore questa nostra proposta come anche il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e il presidente del consiglio regionale Dino Latini. Abbiamo raccontato il vissuto dei ragazzi che quella sera erano alla Lanterna. Questo disegno di legge è stato fatto sulla falsa riga di quanto già approvato dalla Regione Marche. Arrivate a questo progetto ambizioso non era scontato ma ci siamo riusciti e per noi è un riconoscimento importante".

E’ stato scritto un codice etico dedicato ai locali da ballo e agli organizzatori di eventi finiti poi in un manifesto del divertimento responsabile e in sicurezza che introduce per la prima volta una duplice responsabilità, quella dei locali e del rispetto delle norme e quello dei partecipanti che devono conoscere le conseguenze dei comportamenti scorretti e cosa fare in situazioni di pericolo. La legge regionale del divertimento in sicurezza è stata introdotta nel 2021. "E’ importante sensibilizzare i ragazzi - continua Bucci - e informare le scuole. Con una legge nazionale si arriverà a tutta la popolazione. Stiamo lavorando per far aprire i locali ai giovani il pomeriggio e non solo la sera".

Marina Verdenelli